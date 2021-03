Scoperti 'furbetti' del Reddito di cittadinanza: 30 denunce nel Palermitano

I carabinieri hanno denunciato alla procura di Termini Imerese 30 furbetti del reddito di cittadinanza tutti residenti a Lercara Friddi (Pa). Secondo i militari le 22 donne e gli 8 uomini, di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, per lo più incensurati, avrebbero presentato dichiarazione incomplete alle domande inoltrate all'Inps per ottenere il sussidio. Il danno erariale è stato quantificato in circa 235 mila mila euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero di quanto indebitamente percepito.