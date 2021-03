Legge di stabilità, seduta all'Ars ancora rinviata: domani c'è Aula

Nuovo rinvio della manovra finanziaria. L'Assemblea che si doveva riunire ieri per incardinare i testi, e poi rinviata a oggi pomeriggio, slitta ancora una volta. Se ne parlerà domani, con l'aula fissata alle 11. Arrivato in commissione Bilancio dell'Ars dopo lo stralcio di una trentina di norme da parte della Presidenza dell'Ars, il ddl stabilità si è allargato a dismisura durante l'esame, il numero degli articoli sarebbe quintuplicato. Gli uffici hanno lavorato all'assemblaggio delle norme, quindi il testo è stato trasmesso alla Presidenza che potrebbe decidere di stralciare alcuni articoli, inoltre va allineato alle tabelle e in questo caso è necessario il raccordo con gli uffici dell'Economia. L'accordo tra la Regione e lo Stato sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo ha imposto al governo d Musumeci di non prorogare l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio; al momento dunque, con la manovra ancora in standby, la Regione si trova in gestione provvisorio con i pagamenti 'bloccati', salvo le spese obbligatorie.