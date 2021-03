Spacciavano in case bunker: 2 arresti della polizia a Catania

Un sorvegliato speciale ed un uomo agli arresti domiciliari sono stati arrestati a Catania dalla Polizia di Stato in due distinte operazioni perché spacciavano droga in case bunker. Sono Giuseppe Litrico, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno di 37 anni in seguito ad una lunga condanna proprio per reati in materia di stupefacenti, e Pietro Catanzaro, di 31, agli arresti domiciliari per droga. Gli agenti, dopo essere riusciti con un travestimento ad eludere il sistema di sorveglianza e le porte in ferro costruite appositamente per evitare controlli sgraditi, hanno sorpreso hanno sorpreso L.G. mentre stava cedendo della sostanza stupefacente ad un acquirente. Una perquisizione ha consentito di rinvenire circa 10 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 16 stecchette di marijuana insieme con materiale per pesare e confezionare le dosi e diverse migliaia di euro in contanti. Catanzaro, all'arrivo degli agenti davanti alla sua villetta del villaggio Ippocampo di mare si è asserragliato in casa (protetta da un portone blindato) mentre due acquirenti sono stati bloccati in giardino. I poliziotti sono riusciti ad entrate ed hanno sorpreso l'uomo mentre stava buttando droga nello scarico del water. Gli agenti hanno recuperato12 dosi di marijuana ed una di cocaina).