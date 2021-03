Covid, il Cts studia nuove misure: Sileri dice no a lockdown

E' in corso la riunione del Comitato tecnico scientifico chiesta dal governo per valutare nuove misure alla luce dell'aumento dei contagi. Fra le indicazioni degli esperti ci sono il rafforzamento delle restrizioni per le zone gialle; zone rosse locali con misure più stringenti; chiusure nei week end, come durante le vacanze di Natale. Segnalata anche la necessità di estendere la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi e di potenziare il sequenziamento del virus per individuare le varianti. Il sottosegretario alla salute Sileri dice no ad uno stop generalizzato, sì a "misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree". Parisi (Lincei): per l'immunità di gregge bisogna vaccinare l'80% della popolazione. Prolungato di una settimana il lockdown in Alto Adige.