Stagionali a Cassibile, la Cgil contro i 'padroni' e si batte per l'accoglienza

Sul caso dei lavoratori stagionali a Cassibile, il segretario generale della Cgil, Roberto Alosi, rispedisce al mittente le accuse e continua a chiedere un tavolo tecnico alla Prefettura di Siracusa.

"La “solidarietà pelosa” della quale parla un autorevole esponente dell’Amministrazione comunale così come l’espressione “lupi famelici” rivolta alla Cgil e alla rete di associazioni impegnate sul terreno della solidarietà e dell’accoglienza ai lavoratori stagionali di Cassibile da parte di chi si erge impropriamente a difensore della comunità cassibilese, rappresentano un attacco ingeneroso nel merito e palesemente strumentale nel metodo e non ci appartengono per stile, storia, cultura e impegno sociale. Al netto dei nobili aspetti caritatevoli che la vicenda impone a tutti noi sul piano della solidarietà umana e che lasciamo alle cure di chi per vocazione si occupa di questo, l'elemento che muove l'intera CGIL è la difesa, senza se e senza ma, del valore del lavoro e del diritto alla dignità dei lavoratori tutti, a prescindere dal colore della pelle e della geografia di provenienza. Spazzata via la sterile polemica, rimane in piedi in tutta la sua evidenza il tema che nessuno oggi sembra voglia affrontare: cosa ne facciamo nell’immediato dei lavoratori stagionali stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che in queste ore giungono nel nostro territorio chiamati per lavorare i campi da spregiudicati “padroni”, senza alcun riparo né condizione di minima dignità della persona? Continuiamo a disperderli con azioni di polizia? Li chiudiamo tutti dietro un filo spinato in attesa che si realizzi nelle prossime settimane il controverso villaggio d’accoglienza? Oppure ci rimbocchiamo le maniche tutti e proviamo a dare una risposta, sia pure transitoria, che non mortifichi il nostro senso di umanità e di civiltà del lavoro? Ecco, questo è il bivio di fronte al quale ci troviamo e noi non abbiamo dubbi: il valore supremo dell' accoglienza e della tutela del diritto di chi viene chiamato a lavorare nel nostro territorio sta prima di ogni polemica e di qualunque prospettiva di soluzione nel tempo di carattere strutturale e politico-istituzionale. Sono giorni che chiediamo a gran voce che si dia corso alle procedure emergenziali previste dalle norme che regolano, in questo caso, l'intervento della Protezione Civile Regionale al fine di rispondere al bisogno immediato prima che la situazioni degeneri ma ogni cosa sembra inghiottita in un assordante e inquietante silenzio istituzionale. E ancora: già nel novembre del 2019 chiedemmo e ottenemmo un tavolo in Prefettura per avviare la Cabina di Regia che sovraintende alla Rete Agricola di Qualità, prevista dalle norme sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro contenute nella legge 199 del 2006, ponendo le basi per istituire un luogo pubblico e controllato di incontro fra domanda e offerta nell'ambito agricolo. Giungemmo, finanche, a sottoscrivere, forze sindacali, associazioni datoriali, ASP, Direzione Ispettorato Territoriale del Lavoro, Centro per l'impiego, Inail, Inps, Consiglio Ordine Consulenti del lavoro, Misericordie, Croce Rossa Italiana e forze dell'ordine la Convenzione di Cooperazione per il Contrasto al Caporalato e al Lavoro Sommerso e Irregolare in Agricoltura presso la Prefettura di Siracusa il 20 novembre 2019 alla presenza dell'allora Sottosegretario all'Interno On. Carlo Sibilia. Perché nessuno oggi vuole ripartire da qui e si continua, invece, ad alimentare soltanto una stucchevole quanto strumentale polemica quasi ad aspettare che tutto precipiti? Altro che “solidarietà pelosa” e “lupi famelici”. E per piacere, ancora una volta, si tenga a freno l' incontinenza della lingua quando questa corre più veloce del pensiero e della realtà" .