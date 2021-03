Campionato Italiano Rally, tre portacolori siciliani a caccia di successi al Ciocco

Con il 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio dall’11 al 13 marzo si apre in Toscana il Campionato Italiano Rally Sparco, dove la Sicilia è ben rappresentata. Tante dirette streaming e la prima prova speciale in diretta TV su RAI Sport e ACI Sport TV sul web.

Due equipaggi giovanissimi sono stati selezionati in ACI Team Italia, la nazionale tricolore dove su Skoda Fabia nella versione EVO 2 R5 ci saranno i palermitani Alessio Profeta e Sergio Raccuia, mentre farà l’esordio sulla Citroen C3 R5 l’altro palermitano di Prizzi Marco Pollara che avrà Daniele Mangiarotti, entrambe auto della classe regina.

Inizia in Garfagnana anche il programma ufficiale Peugeot per Andrea e Giuseppe Nucita (nella foto), dopo il successo nella Coppa Italia Rally 2020, i fratelli messinesi di Santa Teresa Riva adesso sulla nuova 208 R4 a trazione anteriore, vestono la casacca della filiale racing italiana della casa francese.

Tutti e tre gli equipaggi hanno esperienza e grinta per essere protagonisti del primo round del Campionato Italiano Rally Sparco, che nel week end del 9 maggio vivrà in Sicilia il terzo appuntamento alla 105^ Targa Florio.

-“Che sia una grande stagione per tutti e che segni una ulteriore crescita di una specialità dai numeri e dal livello decisamente alti, che ne fanno il riferimento internazionale. Lo affermo in qualità di Presidente della Commissione Rally - sono parole di Daniele Settimo - In veste di Delegato/Fiduciario Regionale auspico il meglio per i piloti siciliani, tutti di elevato spessore e tutti con l’esperienza giusta per essere primi attori nella serie A di questa disciplina”-.

Il 44°Rally del Ciocco entra nella fase clou giovedì 11 marzo con le verifiche, venerdì 12 gli equipaggi testeranno le auto da gara nello Shakedown, prima della partenza prevista alle 16 e subito la prova speciale d’apertura in diretta TV su RAI Sport, ACIsport TV e sui social ACI Sport @CIRally. Sabato 13 9 tratti cronometrati prima del traguardo alle 18 sempre presso la tenuta del Ciocco. La gara sarà seguita costantemente con numerose dirette streaming visibili sulla pagina facebook del Campionato Italiano Rally Sparco.