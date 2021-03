Ciclismo, da domani la Tirreno - Adriatica: tra i big il messinese Nibali

Nibali, Pogaar, Thomas, Bernal, Fuglsang, Almeida, Landa, Simon Yates, Quintana, Bardet, Pinot, Higuita e Woods. E ancora: Van der Poel, Ganna, Van Aert, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, Ewan, Gaviria. Scorrere l'elenco degli iscritti della 56esima edizione della Tirreno-Adriatico, che prenderà il via domani, sette frazioni, la prima di 156 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, fa pensare ad un "mini" Giro, con almeno cinque candidati al successo finale e altrettanti destinati ad essere protagonisti di giornata. Come Filippo Ganna, al suo esordio stagionale dopo aver sconfitto il Covid, che prima della cronometro finale di San Benedetto del Tronto (ne ha vinte otto di fila, l'ultima proprio al Giro) proverà a dare del filo da torcere agli specialisti delle volate, come Sagan o Alaphilippe.

Gli appasionati siciliani di ciclismo faranno il tifo per il messinese Vincenzo Nibali, alias 'Squalo dello Stretto'.

La Rai seguira' la Tirreno-Adriatico, in esclusiva free-to-air per l'Italia, dal primo all'ultimo chilometro, in diretta su Raisport+HD, su Rai2 e su RaiPlay. Il collegamento con la corsa comincerà ogni giorno alle 13.35 sul canale 57 del digitale terrestre, per poi proseguire, dalle 15.15 all'arrivo, su Rai2.