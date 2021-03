Modica, assembramenti e contagi Covid: le "raccomandazioni" del Movimento 5 Stelle

"L’emergenza sanitaria, nonostante le misure nazionali già predisposte, rischia di diventare sempre più grave se, contestualmente, non vengono adottate altre misure a livello locale, insieme con quelle già predisposte – screening di massa –, in grado di scongiurare la diffusione dei contagi anche a Modica". Lo afferma in una nota il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marcello Medica, che ha inviato una lettera al sindaco, Ignazio Abbate, e al presidente del Consiglio, Carmela Minioto. I 5 Stelle hanno elaborato una serie di proposte "nella principale convinzione che in questo delicato momento storico di tragica pandemia occorre più che mai mettere da parte ogni partigianeria politica e lavorare tutti insieme nell’interesse generale, al fine di riuscire a superare anche quest’altra fase e a debellare definitivamente questo virus".

Ecco quindi le istanze e le proposte del M5S di Modica:

1. Alla luce della pericolosità dovuta ai possibili assembramenti in alcune vie, viali o piazze della città, come nel caso del lungomare Buonarroti a Marina di Modica o di altri luoghi di ritrovo all’aperto di tutta la città, finanche davanti alle scuole, si chiede l’installazione di cartelli volti a ricordare di mantenere il necessario distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di stare attenti alla costante igiene delle mani.

2. Occorre intensificare i controlli in ogni luogo di possibile assembramento, garantendo il necessario distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina ovunque, tali azioni di controllo, a nostro avviso, vanno altrettanto abbinate ad azioni di sensibilizzazione attraverso appelli, spot a livello locale e anche tramite altoparlanti nelle principali vie della città, volti a spiegare la pericolosità del virus a chi ancora in modo superficiale continua invece a sottovalutarlo.

3. Alla luce dell’aumento dei contagi e della necessità dei ricoveri ordinari nonché in terapia intensiva, si chiede di continuare a interloquire con la dirigenza sanitaria provinciale e con quella dell’ospedale ‘Maggiore’, onde far fronte adeguatamente ad ogni eventuale peggioramento delle crisi in atto.