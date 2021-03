Caffè letterario di italiani.it con la sceneggiatrice e scrittrice Anna Pavignano

Nuovo appuntamento con il Caffè letterario, promosso da italiani.it, ideato e condotto dall’editrice del network Paola Stranges. Dopo l’incontro con il giornalista Marino Bartoletti, stavolta sarà ospite Anna Pavignano, una sceneggiatrice, una scrittrice, una grande protagonista del cinema degli ultimi decenni. L’appuntamento il 19 marzo come sempre on line in diretta sulla pagina Facebook di italiani.it.

Su questo sito tutte le informazioni: https://www.italiani.it/caffe-letterario-anna-pavignano-sceneggiatrice-i...