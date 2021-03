Modica, la scuola di San Filippo riconvertita in un centro dedicato all’autismo

I locali che fino a qualche mese fa, a Modica, ospitavano la scuola di S.Filippo, ospiteranno un nuovissimo centro dedicato all’autismo. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Modica e l’Associazione Raggio di Sole, da sempre impegnata nell’assistenza alle famiglie con bambini affetti da autismo, è nata l’idea di destinare i locali della scuola di S.Filippo, recentemente ristrutturati, per ospitare bambini e ragazzi che soffrono di questa patologia. “Avevamo ristrutturato la scuola – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – nell’ambito della ristrutturazione globale delle scuola di competenza modicana. Nel frattempo, apprezzando l’attività messa in campo dalla “Raggio di Sole”, è nata l’idea di cambiare la destinazione di questi locali. Abbiamo trasferito gli alunni della scuola alla Raffaele Poidomani e abbiamo adattato gli ambienti alle esigenze dei bambini e degli addetti dell’Associazione. Abbiamo ricreato zone di comfort, sotto le indicazioni dell’equipe di Raggio di Sole, per accogliere nel migliore dei modi i ragazzi e le loro famiglie, che quotidianamente affrontano questa sfida. Siamo pienamente soddisfatti di quanto realizzato e Modica deve essere orgogliosa di poter ospitare un centro per l’autismo così all’avanguardia”.