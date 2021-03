Appello bis, 'Mondo di mezzo': 10 anni a Carminati, 12 a Buzzi

Massimo Carminati potrebbe non tornare più in carcere, mentre Salvatore Buzzi è pronto a ricorrere in Cassazione. E' il dato che emerge dopo la sentenza del processo di appello bis per il Mondo di Mezzo: i giudici della prima corte d'Appello hanno condannato a 10 anni di carcere l'ex Nar e a 12 anni e 10 mesi, aumentando di circa due mesi la richiesta del pg, l'ex ras delle coop Salvatore Buzzi. I giudici, al termine di una camera di consiglio durata oltre quattro ore, hanno disposto una ventina di condanne nel procedimento nato dalla decisione della Cassazione che, nell'ottobre del 2019, ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa riconoscendo però l'esistenza di due organizzazioni criminali distinte dedite anche alla corruzione di pubblici funzionari e amministratori locali. La Suprema corte ha quindi rimandato gli atti a piazzale Clodio per il riconteggio delle pene. "Con questa sentenza il mio assistito è sotto il limite che consente una misura alternativa e quindi potrebbe non tornare più in carcere", commenta Cesare Placanica difensore di Carminati. Dal canto suo Buzzi, presente in aula come l'ex estremista nero, ha affermato che la condanna "è molto piu' dura di quanto ci aspettavamo perché la corte ha considerato più grave il reato di associazione a delinquere semplice. Faremo ricorso nuovamente in Cassazione". Nel primo processo di appello, nel settembre del 2018, Carminati era stato condannato a 14 anni e mezzo e Buzzi a 18 anni e 4 mesi col riconoscimento per entrambi dell'aggravante di mafia. Tredici imputati hanno ottenuto di concordare la pena. Tra loro l'ex consigliere regionale Luca Gramazio per una pena definitiva a 5 anni e 6 mesi, per Franco Panzironi 3 anni e 6 mesi. Per Riccardo Brugia 6 anni mentre per Fabrizio Franco Testa 5 anni e 6 mesi, Matteo Calvio 5 anni e 7 mesi, Paolo Di Ninno 3 anni 8 mesi e 10 giorni, Alessandra Garrone (moglie di Buzzi) 2 anni 9 mesi e 10 giorni, Claudio Caldarelli 4 anni e 5 mesi. Assolti, invece, Angelo Scozzafava e Antonio Esposito. Alla lettura della sentenza era presente la sindaca Virginia Raggi. "Mafia Capitale è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra capitale: sono stati calpestati i diritti dei cittadini e questo e' stato riconosciuto. Io credo sia fondamentale il lavoro di ricostruzione che stiamo facendo". Carminati e Buzzi sono tornati liberi la scorsa primavera per decorrenza termini. L'ex Nar è stato scarcerato dopo avere svolto 5 anni e 7 mesi di detenzione preventiva una parte della quale, fino al luglio del 2017, in regime di 41 bis, il carcere duro. Al momento nei confronti di Carminati non sono arrivati nuovi provvedimenti restrittivi da parte della Corte d'Appello o della Procura ed è stato disposto l'obbligo di dimora. Nelle motivazioni della Cassazione si afferma che "appare evidente, dalla sentenza di secondo grado, che non risulta affatto il ruolo di Massimo Carminati "quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi". "Nessun ruolo era gestito da Carminati con settori finanziari, servizi segreti o altro; la gestione delle relazioni con gli amministratori era compito quasi esclusivo di Salvatore Buzzi, avendo Carminati relazioni determinanti solo con alcuni ex commilitoni" di estrema destra approdati nell'organigramma del Campidoglio. Insomma l'ex neofascista non avrebbe avuto "contatti significativi" con il clan Casamonica, con quello dei fratelli Senese, con l'ex della banda della Magliana Ernesto Diotallevi. Per gli ermellini era Buzzi a tessere la sua rete nei municipi e nelle giunte a furia di mazzette, cene e promesse di assunzioni. "Aveva creato uno stabile sistema di infiltrazione nelle istituzioni", scrive la Cassazione, ovvero "i Dipartimenti, i Municipi e gli altri centri di costo di Roma Capitale".