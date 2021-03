Sono stati 760 i test rapidi effettuati oggi durante lo screening di massa a Modica, nell'atrio di Palazzo san Domenico. Le persone risultate positive al coronavirus sono due, che peraltro non avrebbero dovuto sottoporsi a test rapido durante gli screening in quanto soggetti in contatto con persone positivite. Il prossimo appuntamento, sempre nell'atrio del Palazzo di Città, è in programma venerdì dalle 16 alle 20.