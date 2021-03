Differenziata nel Ragusano, i primi dati del 2021 premiano Chiaramonte e Monterosso

Sono i comuni montani del Ragusano a primeggiare nella raccolta differenziata e, in particolare, Chiaramonte Gulfi. Se nel 2020 era Monterosso Almo il miglior comune per raccolta differenziata, i dati di questo inizio 2021 affidano a Chiaramonte il primato per raccolta, con una percentuale dell’83,21 per cento.

“Su 219,03 tonnellate di rifiuti raccolti – ha riferito il sindaco Sebastiano Gurrieri – ben 182,26 sono rifiuti differenziati, lasciando a 36,77 tonnellate i rifiuti indifferenziati. Un traguardo straordinario che il Comune chiaramontano ha raggiunto in poco più di due anni, da quando è partita la raccolta differenziata con la distribuzione, da parte di Mecogest, dei mastelli e dei sacchi alla popolazione attiva sul territorio urbano e nelle aree rurali”.

“Quella vera e propria rivoluzione per un piccolo comune come Chiaramonte Gulfi ha oggi portato a risultati sorprendenti – ha aggiunto il primo cittadino -. Siamo stati sempre in testa, nelle prime posizioni, della classifica provinciale e siamo stati anche premiati dalla Regione per i risultati ottenuti. Adesso arriva la bella notizia che riguarda i dati di gennaio con Chiaramonte Gulfi addirittura primo Comune tra gli enti iblei. Di questo ringrazio la Mecogest che con i suoi operatori svolge un lavoro sempre attento e scrupoloso ma ringrazio soprattutto i cittadini, veri protagonisti di questa rivoluzione importante che ci aiuta non solo a tenere pulita la nostra realtà, nonostante l’estensione territoriale e la carenza di risorse economiche, ma ci permette di dare un’enorme mano d’aiuto alla tutela dell’ambiente”.

Oltre a Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo va citato il comune di Giarratana come virtuoso nella raccolta differenziata.

NELLA FOTO, uno scorcio di Chiaramonte