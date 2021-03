Ragusa, la Leghista Maria Malfa "abbandona" il sindaco e passa al Gruppo misto

La Lega Sicilia al Consiglio comunale di Ragusa decide lo "strappo" nei confronti della maggioranza guidata dal sindaco Peppe Cassì e va all'opposizione. Una dichiarazione della consigliera Maria Malfa ufficializza la scelta annunciando l'adesione al gruppo consiliare misto.

“Una parte della città - afferma Maria Malfa - aveva creduto, in tempo di elezioni, che la candidatura del sindaco Cassi potesse rappresentare un elemento di novità nel panorama politico Ragusano. Aveva preferito affidare la guida della città a chi per la prima volta, senza esperienza e senza alcuna conoscenza della macchina amministrativa, si era proposto come l’uomo nuovo capace di offrire soluzioni ai diversi problemi della città. Personalmente ero rimasta affascinata dalla idea che finalmente a Ragusa si potesse dare una svolta.

Ma fin dai primissimi giorni successivi all’insediamento del Sindaco mi sono dovuta ricredere. Ho avuto modo di constatare che nulla era cambiato e che quanto dichiarato nella fase pre elettorale in termini di visione della città, di prospettiva, di crescita, di sviluppo economico, di aiuto alle fasce più deboli, di rilancio dell’economia era evidentemente solo un pretesto per ingannare gli elettori. Nulla ma proprio nulla è stato fatto rispetto a quel che si era detto: in via Roma, ad esempio, nonostante le diverse ripetute sollecitazioni in quasi tre anni non si è riusciti a fare nulla, neppure a cambiare una lampadina. Eppure di chiacchiere se ne sono fatte tante!!!

Per queste ragioni, con amarezza, per essere stata anche io illusa dalle sirene della novità, abbandono la maggioranza.

La Lega di Salvini che io, allo stato, rappresento in consiglio comunale manterrà posizioni di distinguo nette rispetto all’amministrazione del sindaco Cassi e dei suoi sodali.

È tempo di voltare pagina. Passo quindi al Gruppo consiliare Misto"