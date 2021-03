Recovery Fund, le proposte di ArticoloUno per la Sicilia

ArticoloUno siciliano ha elaborato un documento nel quale si indicano le priorità che dovranno essere affrontate con il Recovery Fund per un rilancio economico e sociale dell'Isola. Il documento è stato inviato dal segretario regionale Pippo Zappula al segretario del partito Roberto Speranza, al sottosegretario al Mef Maria Cecilia Guerra, alla direzione nazionale di ArticoloUno e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Nel documento, i settori su cui intervenire vengono raggruppati in 10 capitoli: trasporti e viabilità; istruzione; università; sanità; reindustrializzazione; agricoltura e zootecnia; digitalizzazione e pubblica amministrazione; rifiuti-acqua-energia; edilizia popolare e risanamento urbano; governance. Per i trasporti e la viabilità, ad esempio, si chiede il completamento della rete autostradale, ferrovie ad alta velocità lungo la costa ionica, quella tirrenica e per il collegamento Palermo-Catania, il potenziamento degli aeroporti siciliani e investimenti nei porti tali da farne un hub per i traffici marittimi del Mediterraneo. Particolare attenzione si pone poi al tema della reindustrializzazione in una visione di sostenibilità ambientale, con la creazione delle Zone Economiche Speciali e con il superamento del gap esistente nel finanziamento delle università e della ricerca che penalizza la Sicilia e il Mezzogiorno in generale. Grande attenzione viene inoltre prestata alla sanità, ponendo anche in questo caso il problema dell'intollerabile disparità dei finanziamenti destinati alla Sicilia rispetto alle aree più ricche del Paese. "Le proposte avanzate da ArticoloUno Sicilia - si legge in una nota - partono dalla convinzione che in Italia non potrà esserci un vero sviluppo, come non c'era già prima della pandemia, se si continueranno a sprecare le risorse, le intelligenze, le capacità del Mezzogiorno".