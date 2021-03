Mazara, demolizione ex casello ferroviario per allargare la strada

"Con gli interventi di rimozione dell'amianto, si avviano da oggi i lavori che consentiranno di demolire finalmente l'ex casello ferroviario di via Mongitore e di allargare la sede stradale eliminado la strettoia a ridosso del passaggio a livello, che tanti problemi ha creato in questi anni alla circolazione veicolare della zona". Lo dice, esprimendo la soddisfazione dell'amministrazione comunale l'assessore comunale di Mazara del Vallo ai Lavori Pubblici Michele Reina. Gli interventi di rimozione delle parti di amianto presenti nell'ex casello ferroviario di via Mongitore sono propedeutici all'avvio delle opere di demolizione dello stesso casello ed agli interventi di allargamento della sede stradale. La casa cantoniera ferroviaria, da anni in disuso, è stata acquisita dall'amministrazione comunale nel luglio 2019, acquistandola da Ferrovie dello Stato spa per un importo di circa 24mila euro dopo un lungo iter durato circa 15 anni. I lavori di rimozione dell'amianto termineranno entro la giornata di oggi; entro la settimana il via materiale alle opere di demolizione, cui seguiranno gli interventi per l'allargamento della sede stradale, eliminando la strettoia ed uniformandola alle dimensioni dei due tratti di strada divisi dal passaggio a livello. Tutti gli interventi dovranno concludersi contrattualmente entro agosto, ma potrebbero terminare prima, con notevoli vantaggi per il deflusso veicolare.