Il Pd: manca il presidio dei vigili del fuoco alle Isole Egadi

"Ancora una volta, la nostra comunità è stata vittima dell'assenza della politica . Ad oggi non esiste un presidio Vigili del fuoco nelle Isole Egadi. Questa volta è stato un imprenditore locale a subirne le conseguenze, un incendio divampato all'interno della propria attività per cause ancora da accertare, ha creato panico e preoccupazione. Presente il sindaco che, con le Forze dell'ordine, ha evitato il peggio". Lo dice Pietro Giangrasso, vice segretario vicario PD Isole Egadi. "Lanciamo un accorato appello al sindaco Francesco Forgione - aggiunge - affinché si attivi e insista con il ministerio dell'Interno per l'istituzione di un presidio permanente dei vigili del fuoco alle Egadi, la nostra comunità non può continuare a pagare per una mancanza di un presidio di sicurezza di vitale importanza".