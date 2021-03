Avola, perseguita l'ex moglie: gli notificano il divieto di avvicinamento

Nella serata di ieri, Agenti del Commissariato di Avola hanno eseguito un’Ordinanza della Misura Cautelare del Divieto di Avvicinamento, emesso dal Tribunale di Siracusa, a carico di un uomo, di 48 anni, con la quale si dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa, all’abitazione della stessa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con prescrizione di mantenersi ad almeno duecento metri di distanza dai predetti luoghi e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico, con la ex moglie.

L’uomo non si rassegnava alla separazione e da tempo perseguitava la ex moglie con continui messaggi e minacce.