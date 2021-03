Covid, nel Ragusano aumentano i positivi: dati di Scicli e Ragusa allarmanti

Sono ancora in aumento i positivi al Covid nel Ragusano. Secondo il bollettino dell'Asp del 10 marzo, i positivi sono 441 (14 in più rispetto al giorno precedente). Ci sono 405 persone in isolamento domiciliare, 29 ricoverati e 7 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Dall'inizio della pandemia i decessi sono 203, mentre i guariti sono 7.910 Nelle ultime 24 ore il maggiore incremento di casi si registra a Scicli (+ 24) e a Ragusa (+9) che fanno salire i contagi, rispettivamente, a 80 e 99. Questi i numeri dei positivi nei dodici comuni iblei: 44 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 17 Comiso, 5 Giarratana, 19 Ispica, 17 Modica,

2 Monterosso, 24 Pozzallo, 99 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina, 80 Scicli, 64 Vittoria.