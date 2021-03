Asp di Ragusa organizza corsi su celiachia e pasti 'gluten free'

Il servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Asp di Ragusa, diretto da Vito Perremuto, in collaborazione con l'Associazione italiana celiachia Sicilia e con l'Istituto professionale di Stato 'Principi Grimaldi' di Modica, organizza corsi formativi sulla celiachia, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte ad operatori della ristorazione. A queste figure professionali e agli studenti di 5° anno degli istituti alberghieri sono rivolti specifici incontri formativi della durata di ore sei (teoria e pratica con valutazione finale). Programmati otto corsi di formazione e aggiornamento professionale per la preparazione di pasti senza glutine. "Chi opera nel campo della ristorazione - si legge nella nota di Asp Ragusa - deve avere competenze specifiche, acquisite seguendo un adeguato percorso di formazione e addestramento su problematiche nutrizionali (celiachia ed allergie alimentari) e rischi sanitari annessi". I corsi sulla celiachia sono rivolti agli studenti del quinto anno degli istituti alberghieri e agli operatori del settore alimentare appartenenti all'area della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, aziendali, ecc.), all'area della ristorazione pubblica (ristoranti, pizzerie, bar, bed & breakfast, alberghi, grande distribuzione, gastronomie, gelaterie, laboratori artigianali, panifici, macellerie, ecc.). Per iscriversi basta collegarsi al sito dell'Asp: https://www.asp.rg.it/news/1564-corso-formazione-preprazione-pas ti-senza-glutine.html