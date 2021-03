Ex sindaco di Marina Gioiosa Ionica, assolto in Appello per concorso esterno in mafia

L'ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Rocco Femia è stato assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nello stralcio del processo "Circolo Formato" che lo vedeva imputato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La Procura generale aveva chiesto la condanna a 8 anni. La sentenza è stata emessa oggi, a quasi dieci anni dall'operazione in cui il politico locale, nel 2011, era stato arrestato assieme ad esponenti della cosca Mazzaferro e ad altri rappresentanti della sua amministrazioni. In Carcere Femia è rimasto per 5 anni. In quel blitz oltre a Femia, che era sindaco in carica, erano stati arrestati anche tre assessori comunali. Quello concluso oggi è il secondo processo di appello dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di condanna inflitta dal tribunale di Locri.