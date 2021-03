Catania Calcio, il sindaco scrive all'Agenzia delle Entrate: si agevoli transazione

Il sindaco Salvo Pogliese ha inviato una lettera alla responsabile dell'agenzia per le Entrate di Catania Claudia Cimino sottoponendo alla sua attenzione, per l'alto valore sociale ed economico anche di prospettiva, l'accordo transattivo fiscale richiesto dal Calcio Catania per procedere celermente alla cessione delle quote azionarie attualmente interamente possedute da Sigi. "Nel massimo rispetto delle autonome valutazioni che insieme ai suoi uffici vorra' fare - scrive il primo cittadino di Catania nella missiva inviata - mi e' doveroso rappresentarle i consequenziali effetti di un esito positivo della procedura conciliativa che le e' stata sottoposta, poiche' le vicende societarie del Calcio Catania, come anche il Tribunale ha autorevolmente evidenziato, non possono essere considerate solo un fattore sportivo o d'impresa. Ho avuto modo di confrontarmi personalmente con l'avvocato Joe Tacopina che guida la cordata di investitori disposti a rilevare le quote azionarie Sigi proprio sul presupposto della riduzione del debito creato negli anni scorsi con l'Agenzia delle Entrate".

"E oltre al rilancio del club calcistico che da 75 anni rappresenta la citta' di Catania - continua Pogliese - mi e' stato rappresentato l'interesse del gruppo americano a promuovere ulteriori iniziative imprenditoriali su settori produttivi diversificati del nostro territorio. Non sfugge che questo possa generare opportunita' di lavoro e sviluppo con conseguenti ricadute anche sul valore della massa impositiva, certamente superiori a quella che verrebbe a mancare qualora venissero accettati i termini della proposta transattiva, evitando in questo modo un'ulteriore condizione di sofferenza economica del Calcio Catania a cui, peraltro, molto difficilmente potrebbe fare fronte". "Nel comune interesse del buon andamento nella gestione del pubblico interesse e della leale collaborazione istituzionale- conclude il sindaco - mi auguro di averle fornito idonei elementi aggiuntivi alle sue opportune valutazioni per la transazione fiscale del Calcio Catania, da cui sinceramente auspico ne derivi un contributo determinante a invertire una rotta viceversa destinata all'ineluttabile crisi di una tradizione sportiva, a cui sono connessi svariati fattori di sviluppo e coesione sociale dell'intera provincia di Catania".