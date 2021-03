Sempre più contagi covid a Portopalo: il paese rischia la 'zona rossa'

Non tira una buona aria a Portopalo di Capo Passero dove i numeri del contagio covid sono 'importanti'. Ad essere preoccupato per la curva dell'epidemia che si alza, è il sindaco Gaetano Montoneri, che alle 20 dal suo organo ufficiale (Facebook, ma non è l'unico a utilizzare il social), mette in guardia la popolazione.

"Comunico alla cittadinanza che fino a questa mattina abbiamo avuto diverse interlocuzioni con i dirigenti dell'ASP, la Presidenza della Regione e l'assessore regionale alla salute Razza. La situazione dei contagi - scrive Montoneri - del nostro paese alla data odierna è di 28 positivi e 21 soggetti in quarantena fiduciaria . Purtroppo prevediamo che questo dato nei prossimi giorni possa subire un incremento . Facendo riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, poiché il numero dei contagiati nell'arco di una settimana rientrerebbe nelle percentuali idonee alla istituzione della zona rossa , ho inoltrato tale richiesta alle autorità competenti . Restando in attesa dell'accoglienza di codesta proposta invito tutta la cittadinanza e le attività a continuare a rispettare rigorosamente le norme anti covid , anche perché sono in corso i controlli rigorosissimi nel territorio come da nota emanata dal prefetto .Domattina sarò a Siracusa per interfacciarmi ulteriormente con i vertici dell'ASP . Nella giornata di domani seguiranno ulteriori aggiornamenti".