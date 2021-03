Cinque nuove zone rosse in Sicilia, c'è pure Portopalo di Capo Passero

Cinque nuove “zone rosse” in Sicilia. Scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni. Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Le nuove restrizioni riguardano i Comuni di: Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento.

Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni. In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

Questi i Comuni interessati: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Camastra e Raffadali, nell'Agrigentino; Altavilla Milicia, Isola delle Femmine, San Mauro Castelverde, Torretta, Villabate e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo; Castell'Umberto, Cesarò, San Teodoro e Sant'Alessio Siculo, nel Messinese; Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Vallelunga Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Il sindaco di Portopalo. Gaetano Montoneri, aveva messo in pre allarme i suoi concittadini scrivendo su Facebook: "Comunico alla cittadinanza che fino a questa mattina abbiamo avuto diverse interlocuzioni con i dirigenti dell'ASP, la Presidenza della Regione e l'assessore regionale alla salute Razza. La situazione dei contagi - scrive Montoneri - del nostro paese alla data odierna è di 28 positivi e 21 soggetti in quarantena fiduciaria . Purtroppo prevediamo che questo dato nei prossimi giorni possa subire un incremento . Facendo riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, poiché il numero dei contagiati nell'arco di una settimana rientrerebbe nelle percentuali idonee alla istituzione della zona rossa , ho inoltrato tale richiesta alle autorità competenti . Restando in attesa dell'accoglienza di codesta proposta invito tutta la cittadinanza e le attività a continuare a rispettare rigorosamente le norme anti covid , anche perché sono in corso i controlli rigorosissimi nel territorio come da nota emanata dal prefetto . Domattina sarò a Siracusa per interfacciarmi ulteriormente con i vertici dell'ASP . Nella giornata di domani seguiranno ulteriori aggiornamenti". Il presidente della Regione lo ha anticipato di 24 ore.