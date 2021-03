C'è un po' di Floridia e Solarino nel film "La bambina che non voleva cantare"

C'è un pezzo di Floridia e Solarino nel film "La bambina che non voleva cantare" in onda questa sera su Raiuno. E' la storia della cantante Nada, magistralmente interpretata da Tecla Insolia, 16 anni, di mamma di Solarino e papà di Floridia. Ma la giovane artista di origini siciliana è nata a Piombino, dove la famiglia si è trasferita prima che lei nascesse, per motivi di lavoro. Il film diretto dalla regista palermitana, Costanza Quatriglio racconta il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico riesce ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della canzone italiana fino ai nostri giorni. Nel cast, insieme a Tecla Insolia anche Carolina Crescentini e Sergio Albelli (i genitori di Nada Viviana e Gino), Paolo Calabresi (maestro Leonildo), Giulietta Rebeggiani (Nada bambina), Massimo Poggio (Guido De Santis), Paola Minaccioni (suor Margherita) e Nunzia Schiano (nonna Mora).

Tecla Insolia, 16 anni, di origini siciliane, nel 2020 aveva partecipato alla finalissima nelle nuove proposte del Festival di Sanremo, ottenendo il 55% dei voti dalle giurie della Sala Stampa, demoscopica e televoto. Aveva perso in finale contro Leo Gasmann, figlio del celebre attore.

Tecla anche nella fiction è stata all'altezza della situazione. Motiviìo d'orgoglio non solo per mamma e papà, ma anche del pubblico siciliano.