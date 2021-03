Catanzaro, la finanza sequestra 50 milioni di beni a imprenditori e prestanomi: 10 misure cautelari

I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un'operazione coordinata e diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per l'esecuzione di 10 ordinanze cautelari e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 50 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori catanzaresi e dei loro prestanome. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10 al Comando provinciale della Guardia di finanza alla presenza del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla.