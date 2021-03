Tar rigetta ricorso di alcuni candidati che sostenevano il sindaco di Augusta

Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato da alcuni candidati delle liste che appoggiavano il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Le motivazioni sono chiare e nette e non lasciano alcun dubbio interpretativo, dando pienamente ragione alle posizioni da noi sostenute sin dal momento in cui si era palesato la possibilità di una richiesta di pronunciamento del Tribunale Amministrativo". A darne notizia sono i tre consiglieri del M5s Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali.

"Restiamo quindi a lavorare dai banchi dell’opposizione. Lo faremo con l’impegno con il quale abbiamo operato fino a oggi. Siamo poco interessati, come abbiamo ampiamente dimostrato, a poltrone o a incarichi. A noi la cittadinanza ha dato il compito di vigilare scrupolosamente sull’attività della maggioranza. Lo faremo con intenzioni propositive, ma sempre pronti a denunciare, come è già successo, le cose che non vanno. Tocca all’altra parte dell’Aula di San Biagio ascoltare le nostre ragioni, e magari prestarci attenzione per evitare errori, anche clamorosi, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere".

(Nella foto Roberta Suppo e Chiara Tringali del M5s di Augusta)