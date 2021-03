In arrivo al carcere di Trapani dieci agenti di polizia penitenziaria

Arriveranno già nelle prossime settimane alla casa circondariale 'Pietro Cerulli' di Trapani i primi rinforzi di personale di polizia penitenziaria inviati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta di 10 unità - si legge in una nota del ministero della Giustizia - che, su disposizione del direttore generale del personale e delle risorse del Dap, andranno a colmare alcuni vuoti in organico dovuti a pensionamenti nel reparto in forza all'istituto. L'invio di nuove risorse rappresenta, si legge ancora nella nota, la "pronta risposta" del capo del Dap, Bernardo Petralia, al quale nei giorni scorsi si erano rivolte alcune organizzazioni sindacali locali sollecitando l'invio - ritenuto "necessario e urgente" dopo una rapida verifica - di nuove risorse di personale. Dopo Pasqua, i primi rinforzi prenderanno servizio nell'istituto trapanese.