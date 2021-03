Villaggio migranti, il Comitato chiede un incontro al Prefetto

Il Comitato dei cittadini di Cassibile che hanno firmato la petizione contro il luogo del costruendo villaggio per extracomunitari, (si tratta di alloggi per i lavoratori stagionali) essendo consapevole della problematica e della delicata questione, "che da cittadini viviamo da lunghi anni, ed avendo tutto l’interesse a collaborare per trovare soluzioni condivise," ha chiesto un incontro con il perfetto di Siracusa, Giusi Scaduto . Il Comitato intende fare conoscere le proprie proposte alternative e allo stesso tempo il dovere di collaborare con chi ci tratta da interpreti e non da perseguitati.