Siracusa, troppe evasioni dai domiciliari: viene trasferito in carcere

Agenti delle Volanti, nella tarda mattinata di ieri, hanno eseguito l'aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di Sebastiano Violante, 43 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stesso, dopo gli adempimenti di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cavadonna. Il provvedimento del Tribunale scaturisce dalle numerose violazioni alle restrizioni inflittegli dalla A.G. commesse da Violante. Il predetto è stato più volte denunciato per evasione ed altre violazioni delle norme cautelari.

Nell’ambito dei controlli del territorio, finalizzati precipuamente a prevenire e, se del caso reprimere, tutti quei fenomeni che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini, ovvero nei confronti di reati predatori ed in particolare sul fenomeno dello spaccio ma anche sull’uso di sostante psicotrope – stupefacenti, le Volanti hanno denunciato T.J.A., di 29 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ed assente al controllo.

Inoltre, nel corso di detti controlli, durante una verifica ad un arrestato domiciliare residente in Via Italia 103, gli Agenti sono entrati nello stabile ed hanno controllato tutti gli anfratti presenti nelle scale, possibili nascondigli di sostanze stupefacenti o altro, e vari manufatti presenti nel palazzo. Giunti sul terrazzo, gli operatori di polizia, controllando ogni angolo, hanno trovato un casotto in legno con all'interno un divano ed una mensola sopra la quale c’erano due cartucce calibro 7,65 e, nel divano, due cellulari. Inoltre, a poca distanza dal casotto, veniva rinvenuto a terra un bossolo di cartuccia per pistola calibro 7,65. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso indagini per individuare chi lo ha abbandonato nel casotto.