Augusta, prelevava soldi non suoi col Postamat: un 49 enne indagato

Agenti del Commissariato di Augusta hanno notificato a L. F., di 49 anni, l’avviso di conclusione delle indagini per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di pagamento denunciati il 13 ottobre del 2018 da una donna di 60 anni che sporgeva querela per prelievi effettuati da ignoti dal 6 giugno all’8 ottobre del 2108 con la sua carta presso vari uffici postali presenti nel territorio di Augusta, Brucoli e Villasmundo, per un valore complessivo di euro 2640.

A seguito di attività d'indagine, veniva individuato quale autore dei prelievi L. F., collega della persona offesa, il quale reiteratamente s’impossessava della carta Postamat della donna, sottraendola temporaneamente, unitamente al codice pin, dalla borsa della vittima, depositata presso l’infermeria del luogo di lavoro.