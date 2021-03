Covid, non si arresta la corsa del virus nel Ragusano: 453 i positivi

Sale a 453 il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. Sono i numeri del bollettino dell’Asp dell'11 marzo. In totale i positivi al coronavirus sono 453 di cui 414 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati e 5 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I guariti sono 7.922 mentre i morti sono 203. Ecco i contagi nei dodici comuni iblei: 44 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 14 Comiso, 5 Giarratana, 23 Ispica, 17 Modica,

2 Monterosso, 23 Pozzallo, 102 Ragusa, 34 Santa Croce Camerina, 85 Scicli, 64 Vittoria. Per il terzo giorno consecutivo non ci sono morti, ma continuano a preoccupare i dati in costante salita di Ragusa (102 positivi), e di Scicli (84 casi).

Molto severe le parole del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un post sul suo profilo Facebook: "Il problema - afferma Giannone - non è in questo momento il virus circolante dentro le scuole ma il virus circolante in città e che si può portare successivamente dentro le scuole. E il virus circola per due motivi fondamentali: perché siamo in presenza della variante inglese, per cui il virus si diffonde molto più velocemente e colpisce anche i bambini. Ai tamponi rapidi del “drive in” di mercoledì pomeriggio sono risultati positivi ben 16 soggetti su 331 tamponi effettuati. Poi - conclude il sindaco - perché i comportamenti di molti continuano ad essere scorretti".