Solarino dà l'addio a Litto Milazzo l'interista sfegatato

La bara avvolta nella bandiera dell'Inter, la sua squadra del cuore. Così Solarino ha dato l'ultimo saluto ad Emanuele 'Litto' Milazzo, 59 anni. E morto l'altro ieri, 9 marzo, lo stesso giorno della fondazione della sua squadra del cuore. Era un personaggio noto a Solarino, lo conoscevano tutti per essere un tifoso sfegatato. Lavorava nel settore dei Beni culturali ed il decesso è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali in chiesa Madre.