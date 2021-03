Scicli, stanza di ascolto vittime di violenza nella caserma dell'Arma

Nel pomeriggio di oggi, a Scicli, è stata inaugurata all’interno della caserma, sede della Tenenza dei Carabinieri, l’aula per le audizioni “Una stanza tutta per sé”. La cerimonia si è svolta con la partecipazione del Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e della presidente del Consiglio Comunale, del Procuratore della Repubblica di Ragusa, Fabio D’Anna, della presidente del Soroptimist Club di Ragusa, architetto Leone e della vicepresidente nazionale, del comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa, colonnello Gabriele Gainelli, del Comandante della Compagnia di Modica, capitano Francesco Ferrante e del comandante la Tenenza di Scicli, sottotenente Rosolino D’Amico, nonché di alcune socie del Club.

Il progetto di realizzazione di un ambiente accogliente per svolgere audizione di donne e minori vittime di violenze fisiche e morali nasce dalla sinergia, perfezionata in un protocollo, tra il Soroptimist Club d’Italia ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il club ibleo ha voluto donare alla caserma di Scicli questa possibilità di un approccio riservato e maggiormente tranquillo alle vittime di delitti violenti. D’altro canto i Carabinieri hanno rinnovato la disponibilità di professionalità sensibili e preparate ad affrontare il delicato impatto emotivo di queste vittime. Dopo una prima fase caratterizzata dagli interventi della presidente del Soroptimist di Ragusa e del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, nonché dall’illustrazione dei contenuti e del progetto della sala e dell’indirizzo di saluto del Prefetto, le autorità hanno proceduto all’inaugurazione dello spazio creato all’interno della Caserma dell’Arma. La tinteggiatura è stata svolta in modo gratuito dalla ditta Galota di Modica.