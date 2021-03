Scoglitti, piccola pesca: incontro tra Commissari, Capitaneria di porto e pescatori

La Commissione straordinaria di Vittoria e l’Autorità Marittima locale lavorano in sinergia per migliorare le condizioni dei pescatori della piccola pesca di Scoglitti.

Si è svolto questa mattina, nei locali degli uffici della delegazione di Scoglitti, un incontro tra la Commissione straordinaria, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il Capitano di Fregata Donato Zito, il Comandante dell'ufficio Locale Marittimo – Guardia costiera Scoglitti, il il 1° Maresciallo Salvatore Cappello e i pescatori della piccola pesca. L'incontro è servito a cercare delle soluzioni fattibili per rendere i luoghi, dove avviene la vendita del pesce della piccola pesca, conosciuta in gergo come i “varcuzzi”, più salubri e idonei.

I tecnici dell'ufficio urbanistica del Comune di Vittoria hanno già redatto un progetto, con la collaborazione dei pescatori, ma l'esecuzione di tale opera richiede dodici mesi di tempo per essere realizzata. La prospettiva, nel breve termine, è quella di trovare delle soluzioni temporanee ed efficaci che possano agevolare i piccoli pescatori nella loro attività di vendita.

È stato già calendarizzato per la settimana prossima un nuovo incontro che servirà ad adottare le soluzioni idonee per rendere la vendita del pesce più funzionale e più sicura dal punto di vista delle norme igenico – sanitario.