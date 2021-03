Lotteria degli scontrini, un coro di critiche

'Naufragio', 'flop', 'esperimento da apprendisti stregoni', 'fallimento'. Non sono teneri i commenti alla prima estrazione della lotteria degli scontrini che arrivano da politici, commercianti e consumatori. Nelle intenzioni del governo avrebbe dovuto essere uno strumento anti evasione e di rilancio dei consumi, ma per gli esercenti e' un disastro, senza mezzi termini. Nelle attivita' commerciali l'effetto lotteria si e' sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni. A pesare, probabilmente, anche "le scarse possibilita' di vincita: una probabilita' su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria 'normale' - che di solito offre una possibilita' su 10/11 milioni - e' un migliore investimento", spiega Confesercenti, secondo cui "solo il 6% dei clienti chiede di partecipare".

- OLTRE 4 MLN GLI ITALIANI CON UN CODICE La lotteria degli scontrini e' partita a inizio febbraio per promuovere, insieme al cashback, l'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal Mef, hanno richiesto il codice per poter partecipare mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione.

- PER CONFESERCENTI E' UN FLOP La lotteria degli scontrini "nei negozi, per ora, e' un flop. I nostri associati ci segnalano che solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare: forse l'incentivo non e' accattivante come si credeva", sottolinea Confesercenti. "Qualunque sia la causa, l'introduzione della lotteria non ha portato nei negozi lo sperato incremento dei consumi, e ad oggi non sembra nemmeno aver generato un maggiore utilizzo della moneta elettronica. Su questo fronte, pero', una valutazione esatta e' difficile a causa della chiusura forzata di tantissime attivita' e del rallentamento dei consumi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A qualche tempo di distanza dall'avvio, pero', la Lotteria sembra non avere ancora incontrato l'interesse dei consumatori".