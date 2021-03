Incidente sulla Maremonti, un morto e 3 feriti: la vittima è di Canicattini Bagni

Tragedia della strada questa mattina verso le 7, 30 sulla Maremonti, la strada che collega Siracusa a Palazzolo Acreide. Quattro le auto coinvolte con un bilancio pesante: un morto e tre feriti, dei quali uno grave trasportato con l'elisoccorso al Trauma Center del 'Cannizzaro ' di Catania. L'impatto tra le quattro autovetture si è verificato in territorio di Floridia, nella zona di 'Spinagallo'. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. E' stato necessario l'intervento dei pompieri di Siracusa per estrarre la vittima dalla sua auto ridotta in un ammasso di lamiere. Quando il corpo è stato tirato fuori dall'abitacolo, non c'è stato neppure il tempo di trasferirlo all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Il cuore dell'uomo si era già fermato. A perdere la vita, Luciano Toni, 54 anni, di Canicattini Bagni, un centro collinare a una ventina di chilometri da Siracusa. I soccorritori del 118 hanno poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire uno dei tre feriti in un Centro specializzato di Catania. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi. Un altro ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa, mentre il quarto è stato medicato sul posto per le contusioni riportate.

I carabinieri hanno informato dell'accaduto il pm di turno della morte di Luciano Toni e non ha ancora deciso se disporre l'autopsia sul cadavere. Non è la prima volta che a Spinagallo, la contrada dove si è consumata la tragedia, avvengono incidente mortali.