Portopalo di Capo Passero da stamane è "zona rossa"

Portopalo di Capo Passero da questa mattina è 'zona rossa'. Lo ha deciso il presidente della Regione, Nello Musumeci, per i tanti contagiati dal coronovarius nelle ultime due settimane. Il paese di quasi 4.000 abitanti è blindato e le forze dell'ordine, polizia e carabinieri hanno chiuso l'entrata e l'uscita del paese. Domani a Portopalo di Capo Passero verranno eseguiti tamponi drive - in. L'ordinanza sulla 'zona rossa' rimarrà in vigore per i prossimi 15 giorni.