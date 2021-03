Siracusa, inquilina è in ospedale: la sua casa diventa deposito di droga

Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, congiuntamente a personale dei Cinofili di Catania, nel corso di predisposti servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, effettuavano una perquisizione domiciliare in un’abitazione sita in via Algeri ove rinvenivano e sequestravano 8 grammi di cocaina e 2,50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

L’appartamento, oggetto della perquisizione, risulta essere di proprietà di una signora, da tempo ricoverata in ospedale, e gli agenti operanti sono stati insospettiti dalla circostanza che la porta d’ingresso della casa era stranamente scardinata.

L’ipotesi investigativa porta a dedurre che, ignoti, approfittando dell’assenza della proprietaria, abbiano utilizzato l’immobile come un deposito per la droga.