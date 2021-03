Siracusa, giovane con 34 dosi di cocaina: arrestato

La polizia dopo un controllo operato su strada, nei pressi di Via Immordini a Siracusa, ha arrestato Dylan Conselmo, 26 anni, siracusano. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 34 dosi di cocaina e 100 euro in contanti, probabile provento dell’attività dispaccio posta in essere dal giovane.

Infine, agenti delle Volanti, nel corso del medesimo servizio, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane di 24 anni, sorpreso, in via Santi Amato, a far uso di sostanze stupefacenti.