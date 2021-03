Speranza: vaccini sicuri, 400 mila in due giorni

"Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200 mila dosi ogni 24 ore". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'incontro con le Regioni."In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase" ha aggiunto.

"Quando accade qualcosa di questo genere bisogna fare un’indagine rigorosa e trasparente, ma non ci sono al momento deviazioni numeriche tali da attribuire al vaccino queste situazioni”. Lo ha detto Andrea Crisanti direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova a 24Mattino su Radio 24, a proposito della vicenda Astrazeneca. L'Aifa ha deciso, in via precauzionale, il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale delle dosi del vaccino anti-Covid del lotto ABV2856 a seguito di alcune morti sospette.

"Quando si vaccinano milioni di persone si può stabilire una relazione temporale ma non necessariamente causale fra l’atto della vaccinazione e un evento sfavorevole – aggiunge Crisanti - bisogna però rassicurare le persone che grazie a tutti i controlli e procedure che sono state messe in atto prima di approvare il vaccino noi possiamo risalire retrospettivamente tutta la storia di ogni singola fiala di vaccino, un tracciamento che ci permette di verificare cosa è accaduto".