Modica e Pachino, il dolore per la morte di Sebiana a soli trent'anni

Ha suscitato commozione a Modica la morte di Sebiana Gesso, strappata alla vita da un male incurabile a soli 30 anni. Molti gli amici che sino recati nella sala capitolare del Duomo di San Pietro dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 10,30, nel duomo di San Pietro e saranno celebrati dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che aveva conosciuto Sebiana quando il prelato era arciprete del Duomo di San Pietro. Sebiana era originaria di Pachino ma si era trasferita a Modica da diversi anni e aveva lavorato come barista in un paio di locali del centro storico. Ragazza solare, aveva anche tanti amici a Pachino. Sui social il dolore di tanti ragazzi che conoscevano Sebiana. La giovane, a fine febbraio, aveva condiviso sulla sua pagina Facebook un messaggio di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene uccisa dal cancro. Un messaggio premonitore: "Vi prego, non rimandate, fate ogni cosa che vi sentite di fare, date i baci che vi sentite di dare. Fate tutto adesso, prima che sia troppo tardi.

Sebiana lascia la mamma Graziella, la sorella Maria e il fratello Giuseppe.