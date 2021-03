Ordinanza del sindaco di Palermo, disposta la creazione delle salme

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha appena firmato un'ordinanza con la quale dispone "di dare avvio al servizio di cremazione feretri, previo assenso espresso formalmente dai congiunti, presenti a deposito dalla data dell'1 settembre 2020 sino alla data di validità della presente ordinanza",. "A tal fine - si legge nell'ordinanza sindacale n.26 - si dà mandato al dirigente del Servizio cimiteri di porre in atto le procedure amministrative finalizzate ad acquisire l'assenso dei congiunti e nel rispetto delle norme previste per l'affidamento del servizio a trattativa privata e nei limite dell'importo consentito, con assunzione di relativa copertura finanziaria". Il provvedimento - che avrà validità sino al 30 settembre 2021 o comunque sino alla data, se antecedente, di ripristino della funzionalità del forno crematorio - reitera l'iniziativa già sperimentata con l'ordinanza n.111 del 12 agosto scorso. Al cimitero dei Rotoli sono circa 700 le bare in attesa di sepoltura.