Legge di stabilità, Cracolici (Pd): manovra di governo che non c'è più

"Di finanziaria ne ho viste tante, ed ogni anno ci sono stati deputati che hanno presentato emendamenti nel tentativo di coltivare il loro orticello, ma il governo in qualche modo ha sempre alzato un argine, ha fatto bene o male da filtro. Quest'anno è andata diversamente, il governo si è dimostrato assente, fisicamente e politicamente. Non c'è stato alcun argine, come se non gliene importasse più nulla della Sicilia. Questa è la finanziaria di un governo Musumeci che non c'è più". Lo ha detto il deputato del Pd, Antonello Cracolici, intervenendo in aula durante la discussione generale sui ddl di bilancio e di stabilità. "Per quel che riguarda l'impostazione della manovra - ha aggiunto Cracolici - alcune coperture arrivano da norme che ritengo illegittime, penso al prelievo sulle pensioni dei regionali o alla previsione di diminuire arbitrariamente del 5% il pagamento dei canoni degli immobili in affitto alla Regione". "Ritengo inaccettabile infine la decisione di aumentare del 20% il pagamento dei canoni demaniali - conclude Cracolici - compresi gli alloggi popolari, proprio un un momento in cui dovremmo andare incontro alle esigenze di una società messa a dura prova dal Covid".