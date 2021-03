Palermo, strategia parlamentare all'Ars: riunione dei vertici della Lega Sicilia

I vertici regionali della Lega Sicilia si sono riuniti a Palermo per ragionare insieme sulle prossime settimane di intensa attività politica. Massima la condivisione di tutti per il lavoro di organizzazione interna sui territori, per le nuove scelte operate nei dipartimenti regionali, per la strategia parlamentare all'Ars ora che c'è il rush finale per l'approvazione della finanziaria regionale e per le singole iniziative della Lega in Parlamento come la nuova legge su randagismo e microchippatura che sarà presentata nei prossimi giorni. Gli altri temi rilevanti affrontati hanno riguardato i vaccini, il completamento del "Dossier Sicilia", gli "Stati generali del Turismo" in programma per la prossima primavera in Sicilia e che hanno già il via libera e la piena condivisione dei vertici nazionali della Lega. La riunione palermitana si è tenuta in contemporanea con l'adesione alla Lega di Nino Beninati a Messina e Roberta Cancilla a Palermo.