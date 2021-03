Siracusa, bevande ai clienti fuori orario: quattro sanzionati a Ortigia

Giornata di serrati controlli quella appena trascorsa che ha visto gli uffici operativi della Questura Volanti, Squadra Mobile e Divisione Amministrativa) impegnati a Siracusa. Sono stati identificati nel complesso 275 persone e controllati 290 veicoli anche con strumenti elettronici. Nove sono state le sanzioni al codice della elevate e 56 le autocertificazioni ritirate e controllate. Nel corso dei controlli finalizzati al rispetto della normativa anti covid, inoltre, sono stati sanzionate 4 persone ed il proprietario di un locale di Ortigia che consentiva la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli oltre l’orario consentito.

Inoltre, nel prosieguo dei servizi di controllo del territorio, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 43 anni, sorpreso in Piazza Santa Lucia, in possesso di vari arnesi atti allo scasso, un uomo di 29 anni, sottoposto a limitazioni delle libertà personale, trovato assente ad un controllo ed un giovane siracusano di 21 anni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.