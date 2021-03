Parabrezza di un'auto in frantumi senza motivo: denunciato ad Augusta

Ieri, a seguito di mirata attività di polizia giudiziaria, agenti del Commissariato di di Augusta hanno denunciato S.C., di 24 anni, per il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in Piazza Risorgimento ad Augusta.

Il 27 febbraio scorso, l’autovettura in questione si trovava in sosta presso la citata Piazza Risorgimento e il denunciato, dopo essere salito in piedi sul cofano del mezzo lo danneggiava, frantumandone il parabrezza.

Le indagini, svolte successivamente dagli investigatori del Commissariato megarese, acclaravano che il danneggiamento non aveva alcun movente specifico ma che il giovane aveva scelto l’autovettura a caso non conoscendone il proprietario.