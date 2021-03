AstraZeneca annuncia nuovi tagli all'Europa, al Giappone 100 milioni di dosi Pfizer

AstraZeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino contro il coronavirus all'Ue confermando quando anticipato dall'agenzia Reuters ieri. "AstraZeneca è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate di vaccini contro il Covid-19 all'Unione europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture", si legge in una nota del gigante anglo-svedese. Il Giappone ha annunciato intanto che riceverà circa 100 milioni di dosi del vaccino della Pfizer contro il coronavirus tra maggio e giugno, abbastanza per quasi la metà della popolazione.