Arrestata in Bolivia l'ex presidente Anez: accusata di golpe

L'ex presidente della Bolivia Jeanine Anez è stata arrestata questa notte in un'operazione alla periferia della città di Trinidad. Lo ha riferito il ministro dell'Interno, Carlos del Castillo, su Twitter. Anez è accusata di terrorismo, sedizione e cospirazione nel quadro del processo per il presunto "colpo di stato" contro l'ex presidente Evo Morales nel 2019. Dopo il suo arresto, anche Anez ha scritto su Twitter denunciando una persecuzione del governo di Luis Arce. "Denuncio davanti alla Bolivia e al mondo, che in un atto di abuso e persecuzione politica il governo del Mas mi ha fatto arrestare. Mi accusa di aver partecipato a un colpo di stato mai avvenuto".