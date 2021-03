Riscuotevano le pensione dei morti, 9 denunciati a Roma

Nove persone che per anni hanno intascato la pensione di familiari morti sono state scoperte e denunciate dalla Guardia di Finanza di Roma. Le Fiamme Gialle di Nettuno hanno acquisito dall'Inps i dati dei titolari di pensione, incrociandoli con le banche dati anagrafiche. Sono così risaliti a 21 posizioni - ancora aperte - intestate a persone morte anche da più di 10 anni. In nove casi la pensione veniva incassata dai familiari, mentre negli altri casi le somme venivano versate in conti correnti 'dormienti' intestati alle persone decedute. Coinvolto anche un dipendente di un ufficio postale che ha prelevato per 3 anni la pensione di un cliente dell'agenzia. Le somme prelevate indebitamente superano 1,4 milioni di euro.